У Міноборони прокоментували вручення повісток у публічних місцях

Багато людей заявляють про готовність доєднатися до лав Збройних сил, "якщо їх покличуть". Втім, а "як покликати" і повідомити таким українцям, "що вони потрібні".

Так в ефірі "Радіо Свобода" речник Міноборони Ілларіон Павлюк прокоментував роздавання повісток у публічних місцях.

"Як їм усім повідомити, що вони потрібні? Якщо суспільство надзвичайно негативно сприймає прихід з повістками у публічне місце", - наголошує він.

За його словами, "чомусь нас фокус дуже сильно зміщений у бік тієї меншості, яка обурюється - вони не розраховували, що їм у ресторані принесуть повістку і вони б хотіли інакше".

"А чому фокус не зміщений в бік вояків на фронті, які елементарно у відпустку не можуть піти, тому що командир не пускає, бо "тебе треба кимось замінити", - заявив представник Міноборони.

Як повідомлялося, у Миколаєві співробітники ТЦК влаштували рейд "Епіцентром". У відвідувачів перевіряли документи, а деяких навіть запрошували до військкомату.

Крім того, раніше повідомлялося, що СБУ та ТЦК перевіряють ресторани Києва. В елітному закладі "Веранда на Дніпрі" силовики проводили контрдиверсійні заходи – перевіряли документи та шукали людей, яких підозрюють у протиправній діяльності.

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