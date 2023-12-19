Воєнні злочини росіян в Україні: в ООН зробили цинічну заяву

В ООН знайшли грубі порушення міжнародного права прав людини з боку росіян.
Після майже двох років повномасштабного вторгнення в ООН заявили, що є ознаки того, що російські окупаційні війська вчинили воєнні злочини на окупованих територіях.
Про це сказав головний представник ООН з прав людини Фолкер Турк, передає The Guardian.
"Російська Федерація значною мірою не вжила адекватних заходів для захисту цивільних осіб і цивільних об'єктів від наслідків їхніх атак", - заявив Турк у Раді з прав людини в Женеві.
Він також визнав, що моніторинг його відомства вказує на "грубі порушення міжнародного права прав людини, серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та військові злочини, насамперед з боку сил Російської Федерації".
Нагадаємо, раніше в ООН оприлюднили доповідь про ситуацію в Україні на тлі війни.
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