ООН оприлюднила доповідь про ситуацію в Україні на тлі війни

За інформацією ООН, за період із серпня до листопада в Україні загинуло 576 осіб, ще 1864 отримали поранення. Водночас 86% цих жертв припало на територію, контрольовану Україною, зокрема на Донецьку, Харківську, Херсонську й Запорізьку області.

У доповіді УВКПЛ зазначено, що більшість жертв серед цивільних осіб і пошкоджень цивільної інфраструктури було спричинено артилерійськими обстрілами та ударами з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) поблизу лінії фронту. Майже чверть жертв серед цивільних осіб мала місце далеко від лінії фронту внаслідок ударів ракетами й дронами-камікаде, запущеними росіянами, через що виникає відчуття, що "безпечних місць немає".

Також вказано, що порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість жертв серед цивільних осіб зменшилася завдяки евакуації цивільного населення з прифронтових районів та ефективній роботі українських систем ППО. Однак, ситуація з правами людини не поліпшується.

"Лише за останні чотири місяці були грубі порушення прав людини й міжнародного гуманітарного права, що тягнуть за собою серйозні наслідки", – зазначила очільниця місії УВКПЛ в Україні Даніель Белль, згадавши про катування, сексуальне насильство, вбивства цивільних осіб, свавільне затримання та інші посягання.

Значний ступінь фізичного руйнування цивільної інфраструктури, зокрема енергогенеруючих об’єктів і споруд зернової інфраструктури, а також забруднення мінами матимуть довготривалі негативні наслідки для функціонування України.

На тлі продовження руйнівної війни, зазначає УВКПЛ, Росія перейшла до примусового впровадження своїх правової, політичної та адміністративної систем в окупованих нею районах, що є порушенням міжнародного гуманітарного права. УВКПЛ вказує, що за міжнародним правом окупаційна держава повинна, наскільки можливо, зберігати чинне становище.

"Замість цього Росія діє як держава, що здійснює суверенітет над окупованою територією, проводячи "вибори", призначаючи російських суддів і застосовуючи російське законодавством, навіть заднім числом, а також призиваючи українських чоловіків на службу в своїх збройних силах", – йдеться у доповіді.

Автори доповіді закликали РФ забезпечити негайне повернення всіх депортованих і переміщених осіб, зокрема дітей та осіб з інвалідністю, і утриматися від зміни громадянського стану дітей, переміщених з України, зокрема їхнього громадянства і законних опікунів.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак звинуватив Росію у систематичному викраденні українських дітей під час війни. Водночас Україна майже не має достовірних відомостей про подальшу долю викрадених дітей.

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