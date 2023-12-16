У Миколаєві співробітнки ТЦК влаштували рейд "Епіцентром": що відомо

У суботу, 16 грудня, співробітники одного з ТЦК Миколаєва навідалися до торгівельного центру "Епіцентр". У відвідувачів перевіряли документи, а деяких навіть запрошували до військкомату.

Про це повідомляє "Новини N".

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Як зазначається, співробітники місцевого військкомату "штурмували" Епіцентр, що на Херсонському шосе. Вони "оточили" усі входи й виходи, а потім почали перевіряти документи у всіх чоловіків призовного віку.

"Багатьом одразу на місці виписали повістки для явки до військкомату. На вулиці стоять два автобуси, проте чи забрали когось із відвідувачів "Епіцентру" – наразі невідомо", – додали у виданні.

Ймовірно, рейд припав на суботу невипадково. Цього дня до гіпермаркету приїхало дуже багато людей. Не дивно, тому що левова частка українців готується до різдвяних й новорічних свят.

Нагадаємо, СБУ та ТЦК навідалися до одного з елітних ресторанів Києва. Різдвяні рейди військових тривають і в торговельних центрах Львова та Одеси. Кого шукали силовики та чи дійсно вручали повістки військкоми – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

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