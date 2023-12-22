Курс валют на 25 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 25 декабря. По сравнению с предыдущим днем доллар США упал на 4 копейки и составляет 37,55 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,55 (-4 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,37 (+9 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,52 (+1 коп.)

Ранее экономист спрогнозировал, каким будет курс доллара 2024 года в Украине. Прежде всего, это будет зависеть от того, сколько макрофинансовой помощи от Европейского союза она получит.

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