Кулеба сообщил, получит ли Украина миллион снарядов от ЕС и в чем проблема

Как сообщил министр, он "сказал коллегам, что я сегодня продолжаю бить в набат".

Страны-члены Евросоюза переоценили свои технические возможности по изготовлению снарядов для Украины, но 1 млн боеприпасов будет доставлен в страну.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил после заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе 29 ноября.

"100%, что миллион (снарядов – ред.) будет доставлен. Вопрос только в графике доставки", – сказал министр.

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Он добавил, что не может сейчас сказать, поступят ли снаряды до конца марта 2024 года, как это предполагалось.

В чем проблема с миллионом снарядов от ЕС

Кулеба также объяснил, почему возникла проблема с поставками миллиона боеприпасов.

"Я не вижу отсутствия политической воли поставить миллион и более снарядов. Я реально вижу, что коллеги переоценили техническую возможность стран изготовить, найти и закупить эти снаряды. И поэтому мы бьем в колокола", – отметил глава МИД.

Кулеба также поделился, что на закрытой встрече Совета Украина-НАТО в начале года он призвал "что-то делать с оборонными индустриями, потому что каждый в одиночку не может это решить. Нам нужна система".

"Я тогда бил в набат. Сегодня я сказал коллегам, что я в начале года бил в набат, и я сегодня продолжаю бить в набат. Надо делать конкретные шаги", — подчеркнул министр.

Он также пояснил, что в отличие от России оборонные и индустрии в ЕС – это не государственный, а частный бизнес. То есть нельзя вызвать частные компании и приказать, что делать, "но нужны системные решения".

"Я не сомневаюсь, что если вот этот маховик раскрутится, то оборонные индустрии Запада, а Украина является интегрированной частью Запада, будут гораздо мощнее, чем российская оборонная индустрия", — добавил Кулеба.

Напомним, в середине ноября Bloomberg писало, что ЕС сообщил государствам-членам, что вряд ли выполнит свои обязательства предоставить Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года.

Кулеба подтвердил эти сведения, объяснив, что "причиной является, скажем так, плачевное состояние оборонной промышленности, которая может производить достаточное количество снарядов, и состояние складов, и способность заключать внешние контракты".

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