Магнитная буря накроет Землю на несколько дней: чего ждать (дать)

На Земле зафиксировано появление геомагнитной бури в результате вспышки на Солнце.

Землю снова накроют магнитные бури, которые затянутся на несколько дней.

Об этом пишет Meteoagent.

По данным сайта, слабая магнитная буря накрыла Землю 29 ноября, К-индекс достиг отметки 5. Буря затянется до 1 декабря. При этом к началу первого месяца зимы геомагнитные бури усилятся, К-индекс достигнет 6.

Магнитные бури — даты/Фото: Meteoagent

К-индекс – показатель геомагнитной активности и классификатор геомагнитной бури, описывающий отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение 3-часового интервала. Его значение колеблется от 0 до 9.

В эти дни метеозависимые люди могут почувствовать склонность к пессимизму, тревожность и неуверенность в будущем, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Также у метеозависимых людей может увеличиться склонность к образованию тромбов, повыситься артериальное давление, нарушиться сон и усилиться мигрень. Лучше отказаться от физических нагрузок, выделить время для отдыха, принимать тёплые травяные ванны и пить больше воды.

По данным метеорологов, в ноябре произошло немало магнитных бурь на Солнце, влияние которых было ощутимо на Земле.

Магнитные бури – это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность оказывает непосредственное влияние на наше самочувствие и настроение.

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