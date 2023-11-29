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Курс валют на 30 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Курс валют на 30 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / Фото: ТСН.ua

Американский доллар прибавил в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 30 ноября. Так, по сравнению с предыдущим днем доллар США вырос на 1 копейку и составил 36,37 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,37 (+1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 39,95 (+14 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,22 (+7 коп.)

Заметим, что в Украине наблюдается укрепление гривны. Как пояснил член Совета НБУ Василий Фурман, украинская валюта "чувствует себя хорошо", когда проводится взвешенная макроэкономическая, валютная, финансовая политика.

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Дата публикации
Просмотры
342
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