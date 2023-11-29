Такси протаранило карету "скорой": в Кривом Роге произошло ДТП (видео)

В Кривом Роге на перекрестке 173-го квартала карета скорой помощи столкнулась с такси. В результате аварии пострадал водитель автомобиля с надписью "Uklon".

Об этом сообщил и обнародовал видео "Днепр оперативный".

Прохожие и водители, находившиеся вблизи ДТП, рассказывают, что водитель такси на бешеной скорости протаранил автомобиль скорой помощи. Он не пропустил медиков, хотя они ехали с сиреной и включенными маячками.

В настоящее время на месте работает полиция.

По уточненной информации от полиции, в ДТП помимо водителя Chevrolet пострадал также пассажир такси и водитель "скорой".

Добавим, что из-за непогоды в Украине, в частности, во Львовской области, где снегопад заблокировал автомобильные пути. Даже международные трассы сильно заснежены из — за интенсивности осадков.

Известно и о 12 погибших в результате непогоды в Украине. Ранее сообщалось, что среди 23 пострадавших есть и дети. Как сообщает МВД, умерших обнаружили в Одесской, Харьковской, Николаевской и столице. До сих пор остаются перекрытыми дороги в Николаевской и Кировоградской областях.

Читайте также: