Таксі протаранило карету "швидкої": у Кривому Розі сталася ДТП (відео)

У Кривому Розі на перехресті 173-го кварталу карета швидкої допомоги зіштовхнулася з таксі. В результаті аварії постраждав водій автівки із написом "Uklon".

Про це повідомив та оприлюднив відео "Дніпро оперативний".

Перехожі та водії, які були поблизу ДТП, розповідають, що водій таксі на шаленій швидкості протаранив автомобіль швидкої допомоги. Він не пропустив медиків, хоча вони їхали із сиреною та увімкненими маячками.

Наразі на місці працює поліція.

За уточненою інформацією від поліції, у ДТП крім водія Chevrolet постраждав також пасажир таксі та водій "швидкої".

Додамо, що через негоду в Україні, зокрема, на Львівщині, де снігопад заблокував автомобільні шляхи. Навіть міжнародні траси сильно засніжені через інтенсивність опадів.

Відомо і про 12 загиблих внаслідок негоди в Україні. Раніше повідомляли, що серед 23 осіб, які постраждали є і діти. Як повідомляє МВС, померлих виявили на Одещині, Харківщині, Миколаївщині та в столиці. Досі лишаються перекритими дороги в Миколаївській та Кіровоградській областях.

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