ЗСУ скасовують наступальні операції через брак снарядів - WP

Українським артилеристам дається ліміт снарядів по кожній цілі.
Українські війська вже відчувають нестачу боєприпасів на фронті через скорочення військової допомоги від Сполучених Штатів, тому вимушені скасовувати наступальні операції.
Про це інформує видання The Washington Post у своєму репортажі з фронту.
Боєць 128-ї гірсько-штурмової бригади, яка воює в Запорізькій області, заявив, що українським артилеристам дається ліміт снарядів по кожній цілі.
"Хлопці втомилися — дуже втомилися. Вони все ще вмотивовані — багато людей розуміють, що у них немає іншого вибору. Але ви не можете виграти війну лише на мотивації. У вас повинна бути якась чисельна перевага, але зі зброєю та системами озброєння стає тільки гірше і гірше. Як довго ми зможемо протриматися? Важко сказати, але це не може бути довго. Це всі розуміють", — заявив військовий.
Українській артилерист на імʼя Артем заявив, що тепер його гармата випускає по позиціях ворога 10-20 снарядів на день, тоді як раніше використовували до 90 снарядів за аналогічний період.
"Що можна зробити з 10 снарядами на день? Цього ледь вистачає, щоб реагувати на їхні наступи — мова навіть не йде про наступ на їхні позиції", – пояснює боєць.
Крім того, українські військові заявили, що у противника натомість немає проблеми з артилерійськими боєприпасами.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дикий розповів, скільки мільйонів снарядів має РФ.
Крім того, ми раніше інформували, що українські війська згортають деякі операції через брак західної допомоги.
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