ЗСУ скасовують наступальні операції через брак снарядів - WP

Українські війська вже відчувають нестачу боєприпасів на фронті через скорочення військової допомоги від Сполучених Штатів, тому вимушені скасовувати наступальні операції.

Про це інформує видання The Washington Post у своєму репортажі з фронту.

Боєць 128-ї гірсько-штурмової бригади, яка воює в Запорізькій області, заявив, що українським артилеристам дається ліміт снарядів по кожній цілі.

"Хлопці втомилися — дуже втомилися. Вони все ще вмотивовані — багато людей розуміють, що у них немає іншого вибору. Але ви не можете виграти війну лише на мотивації. У вас повинна бути якась чисельна перевага, але зі зброєю та системами озброєння стає тільки гірше і гірше. Як довго ми зможемо протриматися? Важко сказати, але це не може бути довго. Це всі розуміють", — заявив військовий.

Українській артилерист на імʼя Артем заявив, що тепер його гармата випускає по позиціях ворога 10-20 снарядів на день, тоді як раніше використовували до 90 снарядів за аналогічний період.

"Що можна зробити з 10 снарядами на день? Цього ледь вистачає, щоб реагувати на їхні наступи — мова навіть не йде про наступ на їхні позиції", – пояснює боєць.

Крім того, українські військові заявили, що у противника натомість немає проблеми з артилерійськими боєприпасами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дикий розповів, скільки мільйонів снарядів має РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що українські війська згортають деякі операції через брак західної допомоги.

Читайте також: