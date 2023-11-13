"Треба більше і швидше": Кулеба прокоментував питання постачання Євросоюзом боєприпасів Україні

Треба працювати над усуненням перешкод і налагодженням процесів.

Видання Bloomberg написало про те, що Євросоюз навряд чи зможе виконати обіцянку надати Україні мільйон артснарядів до березня 2024 року. На жаль, це правда.

Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба сказав в ефірі телемарафону.

"Будемо підганяти ЄС"

Як наголосив очільник відомства, є питання, і наша дипломатія багато говорить, гучно б'є у дзвони. На думку Кулеби, причиною цієї проблеми є не відсутність політичної волі ЄС підтримувати Україну.

"Така політична воля є. Причиною є, скажімо так, жалюгідний стан оборонної промисловості, яка може виробляти достатню кількість снарядів, і стан складів і здатність укладати зовнішні контракти", – зауважив дипломат.

Виявилося, що є багато перешкод, а деякі речі – несинхронізовані. Євросоюз працює над усуненням цих бюрократичних проблем.

"І саме тому, перебуваючи в Берліні, я закликав ЄС розробити цілісну політику у сфері оборонної індустрії. Тобто якщо ми, як європейці, хочемо мати здатність захищати всю Європу, то нам потрібна нова якість роботи оборонних індустрій", – стверджує Кулеба.

Необхідно усунути всі перешкоди, запровадити всі необхідні стимули. Налагодити процес на такому рівні, щоб усе працювало, як годинник.

"І тоді ми побачимо нову якість роботи. Я бачу, що певні кроки вже вживаються. Але треба більше, треба швидше. Ми цінуємо підтримку ЄС, але будемо їх підганяти", – резюмував голова МЗС Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 13 листопада взяв участь у Раді міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Він, зокрема, закликав збільшити військову допомогу для України, ухвалити у грудні рішення щодо початку переговорів про вступ України до ЄС, а також прискорити роботу над 12 пакетом санкцій проти Росії та посилити взаємодію з країнами Азії, Африки та Південної Америки завдяки Формулі миру та гуманітарній програмі Grain From Ukraine.

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