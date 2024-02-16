Соотношение сил в Авдеевке – один к семи в пользу противника: что сейчас происходит в городе (видео)

Украинские силы перегруппируются в Авдеевке, отойдя на новые позиции. Враг времени на передышку не дает – оккупанты в штурмах ежедневно тратят сотни своих солдат и десятки единиц техники. Как выглядит сейчас уничтоженная врагом Авдеевка и ее окрестности – эксклюзивный репортаж корреспондента ТСН Ивана Петричака.

На видео из шлема украинского боевого медика на псевдо "Альпинист" видна одна из улиц Авдеевки в жилом районе. Там развалины, скелеты домов.

Мы специально показываем эти кадры без монтажа и сокращений для того, чтобы передать ситуацию в городе максимально точной. Дома, целые улицы и районы разрушены до основания. От многоэтажек кое-где остались одни скелеты. Российская артиллерия и авиация превратили Авдеевку в руины, как когда-то это сделали с Бахмутом.

Уже несколько месяцев оккупанты пытаются взять город под свой контроль, накапливают пехоту, технику.

Где-то неподалеку пилоты 71-й отдельной егерской бригады поднимают в небо дрон. Они сейчас занимаются тем, что прикрывают оборону. Это, как минимум, дает время, чтобы оккупанты не могли сгруппироваться и не могли начать никаких штурмовых действий.

Следующие несколько часов военные будут жечь оккупантов, а мы глазами дрона увидим, как выглядит Авдеевка еще и с воздуха.

Дрон подрывает позицию россиян.

"Война в большинстве своем и уже очень давно… она превратилась в войну артиллерии и дронов", – говорит военнослужащий 71-й егерской бригады ВСУ "Стикс".

Воин с позывным "Стикс" рассказывает о тактике россиян: она здесь такая же, как и на любом другом направлении. Старая, тупая, советская: задавить артиллерией, побольше пехоты, а когда не выходит – мясные штурмы.

Боец рассказывает, что оккупанты пробуют некоторые штурмовые действия. Преимущественно – прощупывают, где они что могут сделать. "На поражение в основном работаем", – говорит он.

Украинский дрон-разведчик летит вдоль линии соприкосновения. Вот эта полоска выгоревшей земли – окопы оккупантов. А вот и один из них: шлепает по тропинке под открытым небом. Это окопная линия. Он подходит к своим позициям. Что-то переносит.

Бойцы 71-й готовят дрон. Но… не для этого оккупанта.

"Не скажем, что у нас есть настолько много огневых средств, чтобы работать по нему одному. Ну не стоит он дрона", – отмечают военные.

За вражеским солдатом наши воины следят до самого окопа. Один оккупант приводит к целому подразделению. Прямо в блиндаж.

Взрыв… Работа – на поражение. Дальше дрон-разведчик специально зависает над местом одного из крайних российских штурмов. Парни показывают: сожгли несколько единиц бронетехники, уничтожили много оккупантов. А вот то, что еще раз опровергает любимый тезис путинской пропаганды, мол, “россияне своих не бросают”. Посреди дороги стоят носилки с погибшим захватчиком внутри.

Видим трехсотого после сегодняшнего вечернего штурма. Его несли-несли и не донесли. Бросили и убежали. И такое здесь можно наблюдать по несколько раз в неделю.

То, что в новостях россияне представляют как "приближение очередной победы", на самом деле им дается дорогой ценой.

"Останавливаем, останавливаем вражеские штурмы. Т-90 вон паренек подбил, бэтээры, бээмпэхи. Кучу колесной техники. Техники хватает, на этом направлении ее очень много остановлено такими вот игрушками", – говорит военнослужащий 71-й егерской бригады ВСУ.

А вот уже хорошо знакомый всем силуэт. Антенна Starlink. Применение оккупантами подсанкционных для них американских технологий мировое сообщество обсуждает последние несколько недель. Кое-кто до сих пор в это не верит, но вот видеодоказательство! Starlink у врага уже есть, правда, маскировать их оккупанты пока не научились.

FPV сносит антенну Starlink.

Несколько месяцев многочисленная путинская армия штурмует украинский городок, уничтожая его полностью, но захватить не может до сих пор. Позволить себе воевать так же украинская армия не может, нас меньше. Но украинские бойцы делают все, чтобы остановить противника.

"Сейчас не очень, скажем так, хорошая ситуация, это в целом. Они действительно активизировались. Но это не мешает нам контролировать ситуацию", – заключает украинский воин.

Соотношение сил в Авдеевке один к семи в пользу противника! Эксклюзив ТСН из окрестностей города

Напомним, российские захватчики используют в Авдеевке химическое оружие.

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