Зеленський зробив нову заяву про мобілізацію в Україні

Питання про мобілізацію в Україні є комплексним. Першочергово це питання стосується ротації військових.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки.

"Питання комплексне, питання справедливих мобілізацій, та найголовніший момент - питання ротацій. Люди, які втомлені на фронті фізично, українці, будь-яка людина, це не залежить від нації, ти втомлений, ти повинен відновлюватись. Ти виходиш, відновлюєшся, а замість тебе хтось інший приходить, професійна людина, яка пройшла відповідний термін тренування. Від цієї системи залежить і система мобілізації - скільки людей у тебе на фронті, скільки є у тебе резервів", - сказав він.

Він також зазначив, що для оборони потрібна певна кількість. Для контрнаступу треба мати іншу кількість бригад. Тож питання мобілізації є складною справою.

Нагадаємо, Зеленський підписав законопроєкти про подовження воєнного стану та загальної мобілізації. Відповідно до тексту документів, воєнний стан і мобілізацію подовжено на 90 днів, тобто до 13 травня 2024 року.

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