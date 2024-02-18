Як зміниться погода в Україні сьогодні, 18 лютого

В Україні у неділю, 18 лютого, очікується хмарна погода з проясненнями. Прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг, у південній частині вранці місцями туман.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря +1... +6℃, на півдні країни та на Закарпатті +5... +10℃.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ та мокрий сніг.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря по області +1... +6℃, у Києві +3... +5℃.

Раніше синоптик повідомив, що від 15 лютого до України знову прийде похолодання.

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