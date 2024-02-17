"Попереду лише дві опції": Зеленський про долю диктатора Путіна

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що російський диктатор Путін – головоріз, який утримує владу через корупцію та насильство. У нього є лише дві опції.

Про це президент сказав на Мюнхенській конференції з питань безпеки 17 лютого.

"Було б абсурдно ставитися до Путіна як до легітимного президента… Прибуття на його так звану інавгурацію було б презирством до інституту влади. Ордер на арешт Путіна (ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом - ред.) чітко демонструє, де має закінчитися кар'єра Путіна: він має лише дві опції попереду – опинитися на лаві підсудних у Гаазі, або бути вбитим одним зі своїх поплічників, які зараз вбивають для нього", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський назвав важливу умову для повернення біженців до України.

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