Украина разрушила много мифов в отношении России – Зеленский

После начала полномасштабного вторжения Украина разрушила мифы, которые были в мире по отношению к России.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что после начала полномасштабного вторжения России – Украина разрушила мифы, которые были у мира – о "силе" России и "слабости" Украины и Запада.

Об этом онсказал на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля.

Как отметил Зеленский, одним из таких мифов было то, что Россия якобы может захватить другую страну за несколько дней или недель.

"Украинцы держатся уже 724 день. Раньше вы бы поверили в то, что это было возможно?", — сказал Зеленский.

Также разрушен российский миф об Украине – как о "нереальном государстве".

Президент также подчеркнул, что удалось разрушить миф, что российское вооружение, как предполагали, имеет преимущество над западным.

"Вот чего впервые в российской истории Путин поклонился Ирану и Северной Корее", – подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский также добавил, что Европа сейчас демонстрирует, что наше сообщество заслуживает, чтобы его называли евроатлантическим – оно стало глобальной силой, преодолевая зависимости от России.

Напомним, Зеленский сделал новое заявление о мобилизации в Украине.

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