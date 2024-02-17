Оккупанты обстреляли Харьковщину: есть жертвы

В частности, три человека взорвались на мини.

За прошедшие сутки, 16 февраля, российская армия обстреляла из артиллерии и минометов 13 населенных пунктов Харьковской области. Есть погибшие и раненые местные жители.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Купянске оккупанты попали в частное домовладение. В соседних домах выбило окна. В результате "прилета" ранения получили 75-летний мужчина и 71-летняя женщина. В селе Черкасские Тишки загорелся жилой дом.

Оккупанты нанесли удары по селу Волчанские Хутора, что в Чугуевском районе. Поврежден жилой дом. Во время обстрела погиб 52-летний мужчина, а один человек травмирован. В селе Боровское Изюмского района было повреждено учебное заведение.

Кроме того, глава ОВА сообщил, что в селе Довгенькое Изюмского района на мини в поле взорвались три человека. Двое мужчин 25 и 50 лет погибли. Еще один 30-летний мужчина получил обломочное ранение.

Как сообщалось, в Черниговской области россияне сбросили с дрона неизвестные взрывные устройства. Отмечается, что в течение 16 февраля российская оккупационная армия обстреляла две пограничные общины в Черниговской области – Семеновскую и Сновскую.

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