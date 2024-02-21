Блокада поляками українського кордону: Дуда назвав винного

Дуда наголосив, що акція польських фермерів є законною і що влада буде її захищати.

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на ситуацію на польсько-українському кордоні та поклав відповідальність за протести на агресію Росії.

Про це польський президент сказав в інтервʼю "Українському радіо".

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Дуда сподівається, що конфлікт буде вирішений шляхом тристоронніх перемовин між владою Польщі, Україною та протестувальниками.

Він додав, що проблемі із українським продовольством існувала від самого початку російської агресії.

"Вона почалася через російську агресію проти України. Тому що давайте пам'ятати, що в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший. Якби не було російської агресії проти України, то цієї проблеми не виникло б взагалі. Проблема в тому, що Росія напала на Україну", - пояснив він.

Водночас Дуда наголосив, що акція польських фермерів є законною і вони мають повне право на протест. Ба більше, він запевнив, що польська влада буде його захищати.

"У нас були певний час тому протести водіїв, профспілок, також асоціації водіїв вантажівок. І цей протест був зупинений саме в результаті переговорів з владою, в результаті домовленостей, які були досягнуті, можна сказати, в тристоронній формулі Польща - Україна - водії", - сказав він.

Нагадаємо, у польському уряді погрожують Києву розширити обмеження на імпорт української агропродукції, якщо Україна не домовиться із Варшавою.

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