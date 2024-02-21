Блокада поляками украинской границы: Дуда назвал виновного

Дуда подчеркнул, что акция польских фермеров законна и что власть будет ее защищать.
Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на ситуацию на польско-украинской границе и возложил ответственность за протесты на агрессию России.
Об этом польский президент сказал в интервью "Украинскому радио".
Дуда надеется, что конфликт будет разрешен путем трехсторонних переговоров между властями Польши, Украины и протестующими.
Он добавил, что проблема с украинским продовольствием существовала с самого начала российской агрессии.
"Она началась из-за российской агрессии против Украины. Потому что давайте помнить, что во всем виновата именно российская агрессия против Украины, а не кто-то другой. Если бы не было российской агрессии против Украины, то этой проблемы не возникло бы вообще. Проблема в том, что Россия напала на Украину", – пояснил он.
В то же время Дуда подчеркнул, что акция польских фермеров законна и они имеют полное право на протест. Более того, он заверил, что польские власти будут его защищать.
"У нас были некоторое время назад протесты водителей, профсоюзов, также ассоциации водителей грузовиков. И этот протест был остановлен именно в результате переговоров с властями, в результате достигнутых договоренностей, можно сказать, в трехсторонней формуле Польша — Украина — водители", – сказал он.
Напомним, в польском правительстве грозится Киеву расширить ограничения на импорт украинской агропродукции, если Украина не договорится с Варшавой.
Читайте ведущие новости дня:
- Массированные атаки на Украину: какими секретами напичканы российские "Цирконы", "Кинжалы" и БпЛА
- ВСУ устроили по мотострелкам из Забайкалья под Волновахой: погибли минимум 60 российских оккупантов — СМИ
- ВСУ уничтожили еще один вражеский бомбардировщик Су-34