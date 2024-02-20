Росіяни вчергове обстріляли Краматорськ: що відомо про постраждалих

Армія РФ ввечері 20 лютого завдала удару по Краматорську на Донеччині. Наразі відомо про трьох поранених та численні пошкоджені багатоповерхівки.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За даними ОВА, ворог поцілив у промзону та житлову забудову. У багатоповерхівках неподалік місця прильоту вибиті вікна.

"Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо. Вкотре звертаюся до всіх жителів області: евакуюйтесь своєчасно! Бережіть себе!", – підсумував Філашкін.

Кореспонденту "Донбас Реалії" жителі міста розповіли про пережите.

Росіяни вчергове обстріляли Краматорськ

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Краматорськ 17 лютого у 3 людини загинули й 2 поранені.

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