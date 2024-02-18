У Краматорську з-під завалів врятували кота – відео, фото

Окупанти вгатили по місту ракетами.
Окупаційні війська Росії завдали ракетного удару по Краматорську ввечері 17 лютого. У ніч проти 18 лютого рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого приватного будинку кота.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Наша психологиня допомогла заспокоїтись власниці чотирилапого, а також приділила увагу переляканому пухнастику", - розповіли надзвичайники.
Нагадаємо, стало відомо, чим Росія вгатила по Краматорську та Слов'янську.
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