У Краматорську з-під завалів врятували кота – відео, фото

Окупанти вгатили по місту ракетами.

Окупаційні війська Росії завдали ракетного удару по Краматорську ввечері 17 лютого. У ніч проти 18 лютого рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого приватного будинку кота.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Наша психологиня допомогла заспокоїтись власниці чотирилапого, а також приділила увагу переляканому пухнастику", - розповіли надзвичайники.

У Краматорську з-під завалів врятували кота / Фото: ДСНС

У Краматорську з-під завалів врятували кота / Фото: ДСНС

У Краматорську з-під завалів врятували кота / Фото: ДСНС

У Краматорську з-під завалів врятували кота / Фото: ДСНС

Нагадаємо, стало відомо, чим Росія вгатила по Краматорську та Слов'янську.

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