В Краматорске из-под завалов спасли кота – видео, фото

Оккупанты ударили по городу ракетами.
Оккупационные войска России нанесли ракетный удар по Краматорску вечером 17 февраля. В ночь на 18 февраля спасатели достали из-под завалов разрушенного частного дома кота.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Наша психолог помогла успокоиться владелице четырехлапого, а также уделила внимание испуганному пушистику", — рассказали чрезвычайники.
Напомним, стало известно, чем Россия ударила по Краматорску и Славянску.
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