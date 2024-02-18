В Краматорске из-под завалов спасли кота – видео, фото

Оккупанты ударили по городу ракетами.

Оккупационные войска России нанесли ракетный удар по Краматорску вечером 17 февраля. В ночь на 18 февраля спасатели достали из-под завалов разрушенного частного дома кота.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Наша психолог помогла успокоиться владелице четырехлапого, а также уделила внимание испуганному пушистику", — рассказали чрезвычайники.

В Краматорске из-под завалов спасли кота / Фото: ГСЧС

В Краматорске из-под завалов спасли кота / Фото: ГСЧС

В Краматорске из-под завалов спасли кота / Фото: ГСЧС

В Краматорске из-под завалов спасли кота / Фото: ГСЧС

Напомним, стало известно, чем Россия ударила по Краматорску и Славянску.

Читайте также ведущие новости дня: