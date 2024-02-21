Воздушные силы предупредили о запуске ракеты: карта тревог

В среду, 21 февраля, в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о запуске ракеты.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Ракета в Полтавской области, курс юго-западный", — отметили в ПС.

Следует отметить, что военные сообщали об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и востоке. Именно поэтому было предупреждение, что есть угроза применения авиационных средств поражения прифронтовым регионам.

Карта тревог

Карта воздушных тревог на 10:15 среды, 21 февраля.

Как сообщалось, Россия ударила ночью против 21 февраля ракетами и дронами. Силы ПВО уничтожили одну ракету Х-59 и 13 дронов.

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