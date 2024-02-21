Повітряні сили попередили про запуск ракети: мапа тривог

У середу, 21 лютого, у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про запуск ракети.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ракета в Полтавській області, курс південно-західний", - наголосили в ПС.

Слід зауважити, що військові повідомляли про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря та на сході. Саме тому було попередження, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.

Мапа тривог

Мапа повітряних тривог станом на 10:15 середи, 21 лютого.

Як повідомлялося, Росія вдарила вночі проти 21 лютого ракетами і дронами. Сили ППО знищили одну ракета Х-59 та 13 дронів.

Читайте також: