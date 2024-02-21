Повітряні сили попередили про запуск ракети: мапа тривог

Небезпека - для прифронтових регіонів.
У середу, 21 лютого, у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про запуск ракети.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Ракета в Полтавській області, курс південно-західний", - наголосили в ПС.
Слід зауважити, що військові повідомляли про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря та на сході. Саме тому було попередження, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.
Мапа тривог
Як повідомлялося, Росія вдарила вночі проти 21 лютого ракетами і дронами. Сили ППО знищили одну ракета Х-59 та 13 дронів.
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