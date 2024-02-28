Жінка шокувала, пропливши 140 метрів під льодом без кисню – відео

Відважна плавчиня побила світовий рекорд, зробивши фридайвінг під льодом на дистанцію 140 метрів.

Про це пише UPI.

27-річна Валентіна Кафолла одягла яскраво помаранчевий гідрокостюм та моноласту, щоб зайнятися дайвінгом під льодом у Лаго-ді-Антерсельва, Італія.

Раніше Кафолла встановила рекорд з фридайвінгу під льодом без кисню 2017 року, але її рекорд побила японська спортсменка Ясуко Озекі, яка пропливла 125 метрів.

Як повідомила Всесвітня підводна федерація, Валентіна, який має італійське та хорватське громадянство, відновила рекорд всього через 36 годин після подвигу Озеки.

Нагадаємо, 81-річного чоловіка визнано найстарішим фітнес-інструктором у світі. Він отримав сертифікат особистого тренера у 73 роки.

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