Боррель отреагировал на ракетный удар РФ по Одессе

По его словам, РФ не желает мира.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил ракетный удар по Одессе 6 марта, когда в городе находились президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Об этом дипломат написал на своей странице всоцсети Х.

В частности, Боррель отмечает, что подобные действия Кремля свидетельствуют не о желании к миру, а наоборот – о готовности к эскалации.

"Безрассудная воздушная атака на Одессу, когда президент Зеленский и премьер-министр Мицотакис находились в городе, чтобы почтить память жертв удара беспилотника по жилому дому 2 марта, в который раз доказывает пренебрежение Путиным к любым нормам и его готовности к эскалации", – написал глава европейской дипломатии.

Светлый Air Attack на Odesa при President @ZelenskyyUa and PM @kmitsotakis були visiting, щоб заплатити до victims of March 2 drone strike on residential building, proves aga Putin's disregard for any norms and his willingness to. – Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 6, 2024

Ракетный удар по Одессе

Днем 6 марта во время тревоги в Одессе раздались взрывы. Впоследствии греческие СМИ сообщили, что РФ нанесла ракетный удар по Одессе у маршрута кортежа президента Владимира Зеленского — во время визита премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Зеленский после покушения РФ явился на публике и прокомментировал этот ракетный удар. По его словам, он и греческий премьер видели своими глазами ракетную атаку оккупантов по городу. В момент взрыва они находились в порту Одессы.