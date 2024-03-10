Литва переміщує ракети ближче до кордонів з Росією - Newsweek

У Литві розміщують зенітно-ракетні комплекси Patriot. Такі дії є відповіддю на заклики країн Балтії посилити обороноздатність Європи в регіоні.

Про це пише Newsweek.

Як повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, системи ППО введуть в експлуатацію пізніше цього року. Під час Вільнюського саміту влітку минулого року країни НАТО домовилися про створення ротаційної системи, в рамках якої члени Альянсу розгортатимуть засоби протиповітряної оборони в країнах Балтії на певний період часу.

Анушаускас не повідомив, які саме західні країни беруть участь у першому раунді розгортання систем ППО в Литві, але сказав, що обладнання включає в себе зенітно-ракетні комплекси Patriot.

"Очікується, що цей принцип не буде одноразовим на кілька місяців, а охопить весь рік і значно підвищить наші можливості протиповітряної оборони", ‒ сказав Анушаускас.

Що кажуть про російську загрозу в Литві

"Я сприймаю сьогоднішню ситуацію як велику спокусу для Росії напасти на Захід і країни НАТО, оскільки вони бачать нашу нерішучість у підтримці України", – сказала експрезидентка Литви Даля Грибаускайте, яка зустрічалася з Путіним, коли перебувала на посаді.

Грибаускайте також назвала нинішні коливання щодо допомоги Україні "великою стратегічною і тактичною помилкою, тому що рано чи пізно він (Путін – ред.) побачить вікно можливостей і піде на це".

З її слів, вже занадто пізно для стримування, а натомість необхідно посилити захист – і терміново.

"Тому що у нас не буде навіть дня. Зовнішні території мають ширину 300 кілометрів, і йдеться не про дні чи тижні, а про години", – зазначила експрезидентка Литви.

НАТО посилює свою присутність за допомогою бойових груп у кожній із трьох балтійських держав. Але лідери цих держав скаржаться, що деякі члени Альянсу, здається, досі не усвідомлюють загрози.