Литва перемещает ракеты ближе к границам с Россией — Newsweek

В Литве размещают зенитно-ракетные комплексы Patriot. Такие действия ответят на призывы стран Балтии усилить обороноспособность Европы в регионе.

Об этом пишет Newsweek.

Как сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, системы ПВО введут в эксплуатацию позже в этом году. Во время Вильнюсского саммита летом прошлого года страны НАТО договорились о создании ротационной системы, в рамках которой члены Альянса будут развертывать средства противовоздушной обороны в странах Балтии на определенный период времени.

Анушаускас не сообщил, какие именно западные страны принимают участие в первом раунде развертывания систем ПВО в Литве, но сказал, что оборудование включает в себя зенитно-ракетные комплексы Patriot.

"Ожидается, что этот принцип не будет одноразовым на несколько месяцев, а охватит весь год и значительно повысит наши возможности противовоздушной обороны", – сказал Анушаускас.

Что говорят о российской угрозе в Литве

"Я воспринимаю сегодняшнюю ситуацию как большой соблазн для России напасть на Запад и страны НАТО, поскольку они видят нашу нерешительность в поддержке Украины", – сказала встречавшаяся с Путиным экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, когда она была в должности.

Грибаускайте также назвала нынешние колебания по поводу помощи Украине "большой стратегической и тактической ошибкой, потому что рано или поздно он (Путин – ред.) увидит окно возможностей и пойдет на это".

По ее словам, уже слишком поздно для сдерживания, а вместо этого необходимо усилить защиту – и срочно.

"Потому что у нас не будет даже дня. Наружные территории имеют ширину 300 километров, и речь идет не о днях или неделях, а о часах", — отметила экс-президент Литвы.

НАТО усиливает свое присутствие посредством боевых групп в каждом из трех балтийских государств. Но лидеры этих государств жалуются, что некоторые члены Альянса, похоже, до сих пор не осознают угрозы.