39-летний Виталий Козловский впервые станет отцом – СМИ

Украинский певец Виталий Козловский, ныне защищающий нашу страну от российских оккупантов, похоже, скоро станет отцом.

По крайней мере после того, как военный объявил о том, что женился, в Сети начали активно распространяться такие слухи. Говорят, что вскоре жена 39-летнего артиста подарит ему ребенка.

О грядущем пополнении в семье знаменитости изданию oboz.ua сообщило несколько источников из близкого окружения Козловского. Сам артист эту радостную новость никак не комментирует.

Виталий Козловский женился

Отметим, что год назад защитник признавался, что мечтает о ребенке, и что они с возлюбленной активно работают над этим вопросом.

“Я уже давно готов к детям. Но не всегда все так просто: засунул-выдвинул – и уже у тебя ребенок родился. Сейчас я не знаю, с чем это связано: с климатом или, возможно, с моими бессонными ночами. Или с перегрузкой в спортзале, я не знаю. Работаем. Боже, я все выдал!" – сказал тогда в интервью Козловский.

Свою личную жизнь Козловский держит за семью замками. В свой день рождения, 6 марта певец-защитник сообщил, что женился. Однако свою избранницу артист скрывает. Также артист не комментирует слухи о грядущем пополнении в семье. Поговаривают, что любимая Козловского – его пиарщица Юлия Бакуменко, которая уже на протяжении многих лет вместе с ним. В Сети много их общих фото, где они обнимаются и проводят время с друзьями.

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

А в день рождения Козловского Бакуменко вспомнила, как провожала его на фронт. Девушка поделилась, что у нее были запухшие от слез глаза и что она любит Виталия и очень им гордится.

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

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