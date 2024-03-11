Потери российской армии превысили 420 тысяч убитых: данные Генштаба

Россияне теряют и живую силу, и технику.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 11 марта составили 424 980 человек.

За прошедшие сутки уничтожены и ранены еще 920 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

личного состава – около 424 980 (+920) человек

танков ‒ 6739 (+8)

боевых бронированных машин ‒ 12874 (+24)

артиллерийских систем – 10499 (+33)

РСЗО – 1016 (+1)

средства ПВО ‒ 711 (+2)

самолетов – 347

вертолетов – 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8141 (+59)

крылатые ракеты ‒ 1919

корабли /катера ‒ 26

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 13826 (+74)

специальная техника ‒ 1686 (+14)

Ранее сообщалось, что в России увеличились военные кладбища.

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