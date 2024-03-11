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Потери российской армии превысили 420 тысяч убитых: данные Генштаба

Потери российской армии превысили 420 тысяч убитых: данные Генштаба

ВСУ ликвидируют оккупантов / Фото: Associated Press

Россияне теряют и живую силу, и технику.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 11 марта составили 424 980 человек.
За прошедшие сутки уничтожены и ранены еще 920 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

  • личного состава – около 424 980 (+920) человек
  • танков ‒ 6739 (+8)
  • боевых бронированных машин ‒ 12874 (+24)
  • артиллерийских систем – 10499 (+33)
  • РСЗО – 1016 (+1)
  • средства ПВО ‒ 711 (+2)
  • самолетов – 347
  • вертолетов – 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8141 (+59)
  • крылатые ракеты ‒ 1919
  • корабли /катера ‒ 26
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 13826 (+74)
  • специальная техника ‒ 1686 (+14)

Ранее сообщалось, что в России увеличились военные кладбища.

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