Потери российской армии превысили 420 тысяч убитых: данные Генштаба

Россияне теряют и живую силу, и технику.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 11 марта составили 424 980 человек.
За прошедшие сутки уничтожены и ранены еще 920 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие потери:
- личного состава – около 424 980 (+920) человек
- танков ‒ 6739 (+8)
- боевых бронированных машин ‒ 12874 (+24)
- артиллерийских систем – 10499 (+33)
- РСЗО – 1016 (+1)
- средства ПВО ‒ 711 (+2)
- самолетов – 347
- вертолетов – 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8141 (+59)
- крылатые ракеты ‒ 1919
- корабли /катера ‒ 26
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 13826 (+74)
- специальная техника ‒ 1686 (+14)
Ранее сообщалось, что в России увеличились военные кладбища.
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