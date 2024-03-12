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Растущач Луна 11-24 марта 2024 года: популярные приметы и предрассудки

Растущач Луна 11-24 марта 2024 года: популярные приметы и предрассудки

Растущая Луна может быть временем, когда новые знакомства становятся особенно важными и полными надежд. / Фото: ТСН.ua

Период растущей Луны окружен немалым количеством предрассудков.

В астрологии и эзотерических верованиях существуют различные приметы и предрассудки, связанные с фазой Растущей Луны. Вот некоторые из них, которые могут интересовать вас:

  • Планирование и старт нового: Растущая Луна способствует новым начинаниям. Это время для планирования и запуска проектов, идеи которых вы давно держали в своей голове.
  • Стрижка волос: По некоторым верованиям стрижка волос во время роста Луны может привести к их быстрому росту и улучшению их состояния.
  • Распределение собственной энергии: во время Растущей Луны можно ощущать повышенную энергию. Распределите эту энергию между разными сферами своей жизни, чтобы сделать ее более гармоничной.
  • Новые знакомства и романтика: Растущая Луна может быть временем, когда новые знакомства становятся особенно важными и полными надежд. Романтические отношения также могут преуспевать.
  • Обработка камней и кристаллов: этот период подходит для обработки, зарядки и программирования камней и кристаллов, поскольку энергия роста может усилить их мощность.
  • Выращивание растений: если вы выращиваете растения, это время для их ухода и развития. Поливайте их, кормите и наблюдайте за их ростом.
  • Проведение магических ритуалов: Растущая Луна считается мощной для магических практик и ритуалов. Используйте его для воплощения лучших желаний и намерений.

Важно отметить, что эти приметы и предрассудки носят символический характер и не имеют научного подтверждения. Они основываются на традиционных верованиях и могут варьировать в зависимости от культурного и регионального влияния.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее тарологиня рассказала о том, когда будут переговоры и завершение войны.

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