Растущач Луна 11-24 марта 2024 года: популярные приметы и предрассудки

Период растущей Луны окружен немалым количеством предрассудков.
В астрологии и эзотерических верованиях существуют различные приметы и предрассудки, связанные с фазой Растущей Луны. Вот некоторые из них, которые могут интересовать вас:
- Планирование и старт нового: Растущая Луна способствует новым начинаниям. Это время для планирования и запуска проектов, идеи которых вы давно держали в своей голове.
- Стрижка волос: По некоторым верованиям стрижка волос во время роста Луны может привести к их быстрому росту и улучшению их состояния.
- Распределение собственной энергии: во время Растущей Луны можно ощущать повышенную энергию. Распределите эту энергию между разными сферами своей жизни, чтобы сделать ее более гармоничной.
- Новые знакомства и романтика: Растущая Луна может быть временем, когда новые знакомства становятся особенно важными и полными надежд. Романтические отношения также могут преуспевать.
- Обработка камней и кристаллов: этот период подходит для обработки, зарядки и программирования камней и кристаллов, поскольку энергия роста может усилить их мощность.
- Выращивание растений: если вы выращиваете растения, это время для их ухода и развития. Поливайте их, кормите и наблюдайте за их ростом.
- Проведение магических ритуалов: Растущая Луна считается мощной для магических практик и ритуалов. Используйте его для воплощения лучших желаний и намерений.
Важно отметить, что эти приметы и предрассудки носят символический характер и не имеют научного подтверждения. Они основываются на традиционных верованиях и могут варьировать в зависимости от культурного и регионального влияния.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее тарологиня рассказала о том, когда будут переговоры и завершение войны.
Читайте также:
- Растущая Луна 11-24 марта 2024 года: что категорически запрещено делать в этот период
- Растущая Луна 11-24 марта 2024 года: что не стоит делать в это время
- Таропрогноз на 11-17 марта 2024: что карты нам предвещают