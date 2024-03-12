Растущач Луна 11-24 марта 2024 года: популярные приметы и предрассудки

В астрологии и эзотерических верованиях существуют различные приметы и предрассудки, связанные с фазой Растущей Луны. Вот некоторые из них, которые могут интересовать вас:

Планирование и старт нового: Растущая Луна способствует новым начинаниям. Это время для планирования и запуска проектов, идеи которых вы давно держали в своей голове.

Растущая Луна способствует новым начинаниям. Это время для планирования и запуска проектов, идеи которых вы давно держали в своей голове. Стрижка волос: По некоторым верованиям стрижка волос во время роста Луны может привести к их быстрому росту и улучшению их состояния.

По некоторым верованиям стрижка волос во время роста Луны может привести к их быстрому росту и улучшению их состояния. Распределение собственной энергии: во время Растущей Луны можно ощущать повышенную энергию. Распределите эту энергию между разными сферами своей жизни, чтобы сделать ее более гармоничной.

во время Растущей Луны можно ощущать повышенную энергию. Распределите эту энергию между разными сферами своей жизни, чтобы сделать ее более гармоничной. Новые знакомства и романтика: Растущая Луна может быть временем, когда новые знакомства становятся особенно важными и полными надежд. Романтические отношения также могут преуспевать.

Обработка камней и кристаллов: этот период подходит для обработки, зарядки и программирования камней и кристаллов, поскольку энергия роста может усилить их мощность.

этот период подходит для обработки, зарядки и программирования камней и кристаллов, поскольку энергия роста может усилить их мощность. Выращивание растений: если вы выращиваете растения, это время для их ухода и развития. Поливайте их, кормите и наблюдайте за их ростом.

если вы выращиваете растения, это время для их ухода и развития. Поливайте их, кормите и наблюдайте за их ростом. Проведение магических ритуалов: Растущая Луна считается мощной для магических практик и ритуалов. Используйте его для воплощения лучших желаний и намерений.

Важно отметить, что эти приметы и предрассудки носят символический характер и не имеют научного подтверждения. Они основываются на традиционных верованиях и могут варьировать в зависимости от культурного и регионального влияния.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее тарологиня рассказала о том, когда будут переговоры и завершение войны.

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