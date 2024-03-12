Растущая Луна 11-24 марта 2024 года: что не стоит делать в это время

Растущая Луна 11-24 марта 2024 : в эзотерической традиции считается временем, когда силы роста и энергии поддерживают разнообразные проекты и начинания. Чтобы использовать этот период максимально эффективно, следует воздерживаться от определенных действий или принимать определенные меры согласно эзотерическим советам:

Не запускать новые дела ночью: обычно рекомендуется избегать начала новых дел или проектов в ночное время. Вместо этого, ждите рассвета или днем.

Удерживайтесь от негативных эмоций: избегайте конфликтов, негативных размышлений или общения с негативно настроенными людьми. Сосредоточьтесь на положительных эмоциях и мыслях.

Избегайте споров и конфликтов: растущая Луна считается временем гармонии, избегайте споров и конфликтов, направленных на негативный результат.

Не отягощайте себя трудными задачами: вместо того, чтобы нагружать себя трудными задачами, лучше сконцентрируйтесь на планировании и подготовке к будущим проектам.

Не используйте отрицательные слова: обращайте внимание на свою речь и избегайте использования отрицательных слов или высказываний, которые могут вызвать отрицательные энергии.

Избегайте разбрасывания энергии: концентрируйте свое внимание на основных задачах и проектах, избегайте разбрасывания энергии на слишком много направлений.

Не покупайте важные вещи: по эзотерическим верованиям, растущая Луна не является лучшим временем для покупки важных вещей или совершения больших покупок.

Не рассказывайте планы: удерживайте свои планы и проекты в тайне, поскольку растущая Луна может повысить энергию конфиденциальности и таинственности.

Избегайте скуки и рутины: растущая Луна способствует креативности и новаторскому мышлению, так что избегайте скуки и рутинных дел, если это возможно.

Важно помнить, что эти советы носят символический характер и не имеют научного обоснования. Каждый человек отреагирует по-разному на разные фазы Луны, и важно слушать свое собственное тело и интуицию.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

Читайте также: