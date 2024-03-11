Таропрогноз на 11-17 марта 2024: что карты нам предвещают

Карты Таро, появившиеся около полутысячелетия назад, до сих пор привлекают людей своими тайнами и загадками. Для кого-то – это странный путь общения с богами, кто-то видит в них инструмент психолога, а кому-то – просто легче получить подсказки вселенной, вытащив так называемую "карту дня" из бревна.

А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз в неделю от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Тройка мечей"

Эта карта свидетельствует о душевной ране, отказе и определенном разочаровании. Для начала вам нужно уяснить проблему. Сейчас следует, чтобы состоялся триумф логики над эмоциями. А кто-то, может быть, и разорвет отношения. Вам нужно избавиться от внутренней боли и осознать болезненную правду.

Также нужно принять решение, принятое вопреки чувствам.

Следует быть начеку, ведь не исключен обман от близкого человека и плохое отношение окружающих. Помните, что любые знания приносят печаль. Не исключена сильная ревность и желание сделать больно другим.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Туз мечей"

Эта карта рассказывает о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. Она говорит, что пора избавиться от иллюзий, понять дальнейший путь, логически объяснять себе определенные явления, осознавать, что плохо, а что – хорошо. Столкнитесь с реальностью и пройдите экзамен судьбы. Проанализируйте свою мотивацию, не забывайте об изобретательности и остроте разума.

Эта карта появляется тогда, когда что-то в вашей душе стремится к выражению и наконец достигните справедливости. Также эта карта символизирует логику и уверенность при столкновении с трудностями жизни. Верьте в себя, не сомневайтесь в ваших желаниях, будьте готовы к действиям и осознайте свои возможности.

Пора посмотреть правде в глаза и отказаться от горечи и разочарований прошлого. "Туз жезлов" — это карта стойкости, решительности и максимальной внутренней честности. Сейчас вы можете прояснить ситуацию, рассеять сомнения и тогда дорога для вас откроется.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Девятка пентаклов"

Эта карта указывает на достижения, очищение, независимость, самоуверенность. Она свидетельствует о большом жизненном выигрыше, финансовой или материальной безопасности, наслаждении всеми благами жизни, изменениях к лучшему, счастье, умении получать доходы.

Сейчас речь идет о том, что вы добились немало в работе, вы научились контролировать свои страхи и сомнения. Вы свободны в своем выборе делать что угодно, пока отвечаете за свои действия.

Пора задуматься о себе. Задумайтесь о том, насколько вы свободны, нравится ли вам независимость или не боитесь ли вы стать уверенным в себе.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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