Алла Мазур стала жертвой мошенников и раскрыла их схему

Ведущая "ТСН.Тиждень" Алла Мазур рассказала, что стала жертвой мошенников.

В своем Instagram знаменитость поделилась, что взломали ее аккаунт в Telegram. Мошенники пишут от имени Аллы Мазур с просьбой одолжить деньги. Ведущая призывает не реагировать на подобные сообщения, которые приходят с ее номера мобильного. Сейчас Мазур меняет настройки, чтобы мошенники не имели доступа к ее аккаунту в мессенджере.

"Все, у кого есть мой номер телефона, — не реагируйте, пожалуйста, на сообщение в Telegram от меня с просьбой одолжить деньги. Мой Telegram взломали мошенники. Сейчас меняю настройки", — высказалась ведущая.

Сообщение, которое мошенники пишут от имени Аллы Мазур

Алла Мазур призвала пользователей быть осторожными и ответственно отнестись к мерам безопасности, чтобы обезопасить от мошенников аккаунты.

"Проверьте, пожалуйста, и свои настройки. Сделайте двухфакторную аутентификацию, если еще не настроили. Будьте внимательны и осторожны", — призвала ведущая.

Напомним, недавно актриса Ксения Мишина стала жертвой мошенников. Артистку обворовали на 15 тысяч гривен.

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