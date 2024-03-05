Мобілізація в Україні: що думають в Раді про новий підхід уряду до бронювання

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд працює над новою системою бронювання від військової служби за мобілізацією. Водночас у Верховній Раді заявили, що "адекватної конкретної пропозиції" із бронювання досі не надано.

Про це під час телемарафону сказав олова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

"Нарешті ми почули від уряду, що щось розробляється, щось готується. Я вважаю, що на жаль ми втратили занадто багато часу на те, що ми досі не маємо від уряду якоїсь адекватної конкретної пропозиції по бронюванню. Поки все, що ми почули, це якісь загальні фрази", – зазначив він.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко уточнив, чого саме у ВР чекають від Кабміну.



"Всі ми розуміємо, що війни без економіки не буває, і це факт, але ми маємо розуміти, що також це має бути справедливо... З моєї точки зору, в нас в основному за фінанси, за ведення війни в цьому напрямку відповідає Кабінет міністрів. Тому ми всі чекаємо від Кабінету міністрів їх пропозицій в першу чергу до того, що вони пропонують... Ми маємо побачити. Для цього це має бути подано і в законопроєках, і в пропозиціях, які ми потім підтримаємо. Тому коли прем’єр-міністр сказав – він має надати свої пропозиції, щоб ми побачили, що він має на увазі", – сказав Костенко.

Тим часом прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що працівників критичних підприємств мають бронювати якнайбільше. З Генштабом ЗСУ, за його словами, це вже погоджено.

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