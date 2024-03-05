Де Росія піде в наступ влітку – прогнози військових експертів

Експерти Владислав Селезньов та Олександр Коваленко вважають, що нового наступу росіян на Київ або Харків не буде.

На думку військових експертів Олександра Коваленка та Владислава Селезньова, російські окупаційні війська навряд чи зможуть зібрати достатньо сил, щоб почати наступ на Київ та Харків. Найбільш ймовірний варіант розвитку подій – спроба просування на східному напрямку з метою повного захоплення Донецької області.

Про це експерти розповіли в коментарі РБК-Україна.

Останнім часом у західних ЗМІ ширяться статті, які з посиланням на українських чиновників розповідають про наміри Росії захопити території чотирьох українських областей – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької. Джерела видання Financial Times припускають також, що російська армія може спробувати захопити Харків та Київ.

Чи є загроза наступу на Київ або Харків

На думку Олександра Коваленка, наступу на Київ або Харків не буде.

"Максимум, на що здатний противник, – активізуватися на якихось локаціях, де давно тривають бої. На нові напрямки у нього просто немає ресурсів", – розповів експерт.

Також Коваленко вважає, що не варто очікувати масштабного наступу, а той, що можливо буде, не почнеться до літа, тому що росіянам потрібен час, щоб провести мобілізацію після так званих виборів Путіна.

Спроба повного захоплення Донецької області

Владислав Селезньов також не бачить загрози наступу на півночі України. Експерт вважає, що загрози варто оцінювати за чисельністю угруповань ВС РФ.

На його думку, найбільшу небезпеку становлять досить потужні угруповання під Авдіївкою (близько 80 тисяч осіб) та на Лимано-Куп'янському напрямку (близько 110 тисяч особового складу).

"Якщо міркувати логічно, Путіну сниться фізичний контроль територій, які він називає "новими регіонами". З урахуванням того, що він не має ресурсів форсувати Дніпро на півдні, а в Запорізькій області ситуація стабілізувалася, найімовірніше, літній наступ зосередиться на захопленні Донецької області", – розповів Селезньов.

План окупації чотирьох областей України

За словами Владислава Селезньова, для повної окупації Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей Росії потрібно збільшити чисельність своїх угрупувань в Україні принаймні вдвічі від тих 460 тисяч, що зараз дислоковані на українських територіях.

"Складно прогнозувати, чи зможе Путін реалізувати цей кейс, чи вистачить йому ресурсів – це відкрите питання. Сподіваюся, на той час західні партнери оговтаються і почнуть давати зброю і техніку в тих обсягах, які дозволять нам мати хоча б паритет на полі бою", – зауважив військовий експерт.

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