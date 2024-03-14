"Милан" повторно обыграл "Славию" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы (видео)

Как и в первом поединке, чешская команда еще до перерыва осталась в меньшинстве.

Итальянский "Милан" на выезде победил чешскую "Славию" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча в Праге завершилась со счетом 1:3 .

В первом поединке "Милан" дома в большинстве победил "Славию" со счетом 4:2. Как и неделю назад, во второй игре чешская команда еще до перерыва осталась вдесятером – на 20-й минуте прямую красную карточку за грубый фол заработал Томаш Голеш.

"Россонери" воспользовались численным преимуществом и в первом тайме трижды поразили ворота хозяев поля: отличились Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик и Рафаэл Леау, который из-за пределов штрафной эффектно забил в дальнюю "девятку".

Во втором тайме "Славия" сумела отквитать один мяч и избежать разгрома – на 84-й минуте точный удар нанес Матей Юрашек.

Таким образом, "Милан" триумфовал со счетом 7:3 по итогам двух встреч и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

Обзор матча "Славия" Прага – "Милан"

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы состоится 15 марта.

Напомним, финал текущего розыгрыша Лиги Европы запланирован 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".

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