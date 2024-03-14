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"Мілан" повторно обіграв "Славію" та вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи (відео)

"Мілан" повторно обіграв "Славію" та вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи (відео)

"Славія" Прага – "Мілан" / Фото: Associated Press

Як і в першому поєдинку, чеська команда ще до перерви залишилася в меншості.

Італійський "Мілан" на виїзді переміг чеську "Славію" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Зустріч у Празі завершилася з рахунком 1:3.

У першому поєдинку "Мілан" вдома у більшості переміг "Славію" з рахунком 4:2. Як і тиждень тому, в другій грі чеська команда ще до перерви залишилася удесятьох – на 20-й хвилині пряму червону картку за грубий фол заробив Томаш Голеш.

"Россонері" скористалися чисельною перевагою та в першому таймі тричі вразили ворота господарів поля: відзначилися Крістіан Пулішич, Рубен Лофтус-Чік та Рафаел Леау, який з-за меж штрафного ефектно забив у дальню "дев'ятку".

У другому таймі "Славія" зуміла відквитати один м'яч та уникнути розгрому – на 84-й хвилині точного удару завдав Матей Юрашек.

Таким чином, "Мілан" тріумфував з рахунком 7:3 за підсумками двох зустрічей і вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи.

Огляд матчу "Славія" Прага – "Мілан"

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи відбудеться 15 березня.

Нагадаємо, фінал поточного розіграшу Ліги Європи заплановано 22 травня в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".

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