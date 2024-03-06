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Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Лига конференций / Фото: Associated Press

Центральным противостоянием этой стадии станет дуэль "Аякса" и "Астон Виллы".

7 и 14 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги конференций сезона-2023/24.

В них примут участие 16 клубов: 8 команд, которые заняли первые места на групповом этапе, и 8 победителей стыковых встреч.

Единственный представитель Украины в групповом этапе третьего по рангу евротурнира – луганская "Заря" – не сумела пробиться в плей-офф. Бронзовый призер прошлого розыгрыша УПЛ занял третье место в своем квартете после израильского "Маккаби" Тель-Авив и бельгийского "Гента".

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций состоится 15 марта.

Напомним, финал нынешнего розыгрыша Лиги конференций состоится 29 мая на стадионе "Айя-София" в Афинах.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24
Плей-офф. 1/8 финала
КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Четверг, 7 марта
19:45   АЯКС   АСТОН ВИЛЛА _:_
19:45   МОЛЬДЕ   БРЮГГЕ _:_
19:45   ОЛИМПИАКОС   МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ _:_
19:45   ШТУРМ   ЛИЛЛЬ _:_
22:00   ДИНАМО ЗАГРЕБ   ПАОК _:_
22:00   МАККАБИ ХАЙФА   ФИОРЕНТИНА _:_
22:00   ЮНИОН   ФЕНЕРБАХЧЕ _:_
22:00   СЕРВЕТТ   ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Четверг, 14 марта
19:00   ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ   СЕРВЕТТ _:_
19:45   ПАОК   ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_
19:45   ФЕНЕРБАХЧЕ   ЮНИОН _:_
19:45   ФИОРЕНТИНА   МАККАБИ ХАЙФА _:_
22:00   АСТОН ВИЛЛА   АЯКС _:_
22:00   БРЮГГЕ   МОЛЬДЕ _:_
22:00   ЛИЛЛЬ   ШТУРМ _:_
22:00   МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ   ОЛИМПИАКОС _:_

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