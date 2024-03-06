Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Центральным противостоянием этой стадии станет дуэль "Аякса" и "Астон Виллы".

7 и 14 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги конференций сезона-2023/24.

В них примут участие 16 клубов: 8 команд, которые заняли первые места на групповом этапе, и 8 победителей стыковых встреч.

Единственный представитель Украины в групповом этапе третьего по рангу евротурнира – луганская "Заря" – не сумела пробиться в плей-офф. Бронзовый призер прошлого розыгрыша УПЛ занял третье место в своем квартете после израильского "Маккаби" Тель-Авив и бельгийского "Гента".

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций состоится 15 марта.

Напомним, финал нынешнего розыгрыша Лиги конференций состоится 29 мая на стадионе "Айя-София" в Афинах.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24 Плей-офф. 1/8 финала КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРВЫЕ МАТЧИ Четверг, 7 марта 19:45 АЯКС АСТОН ВИЛЛА _:_ 19:45 МОЛЬДЕ БРЮГГЕ _:_ 19:45 ОЛИМПИАКОС МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ _:_ 19:45 ШТУРМ ЛИЛЛЬ _:_ 22:00 ДИНАМО ЗАГРЕБ ПАОК _:_ 22:00 МАККАБИ ХАЙФА ФИОРЕНТИНА _:_ 22:00 ЮНИОН ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ 22:00 СЕРВЕТТ ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ Четверг, 14 марта 19:00 ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ СЕРВЕТТ _:_ 19:45 ПАОК ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ 19:45 ФЕНЕРБАХЧЕ ЮНИОН _:_ 19:45 ФИОРЕНТИНА МАККАБИ ХАЙФА _:_ 22:00 АСТОН ВИЛЛА АЯКС _:_ 22:00 БРЮГГЕ МОЛЬДЕ _:_ 22:00 ЛИЛЛЬ ШТУРМ _:_ 22:00 МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ ОЛИМПИАКОС _:_

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