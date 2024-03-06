Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Центральным противостоянием этой стадии станет дуэль "Аякса" и "Астон Виллы".
7 и 14 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги конференций сезона-2023/24.
В них примут участие 16 клубов: 8 команд, которые заняли первые места на групповом этапе, и 8 победителей стыковых встреч.
Единственный представитель Украины в групповом этапе третьего по рангу евротурнира – луганская "Заря" – не сумела пробиться в плей-офф. Бронзовый призер прошлого розыгрыша УПЛ занял третье место в своем квартете после израильского "Маккаби" Тель-Авив и бельгийского "Гента".
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций состоится 15 марта.
Напомним, финал нынешнего розыгрыша Лиги конференций состоится 29 мая на стадионе "Айя-София" в Афинах.
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24
|Плей-офф. 1/8 финала
|КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 7 марта
|19:45
|АЯКС
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|19:45
|МОЛЬДЕ
|БРЮГГЕ
|_:_
|19:45
|ОЛИМПИАКОС
|МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
|_:_
|19:45
|ШТУРМ
|ЛИЛЛЬ
|_:_
|22:00
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|ПАОК
|_:_
|22:00
|МАККАБИ ХАЙФА
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|22:00
|ЮНИОН
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|22:00
|СЕРВЕТТ
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 14 марта
|19:00
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|СЕРВЕТТ
|_:_
|19:45
|ПАОК
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|_:_
|19:45
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|ЮНИОН
|_:_
|19:45
|ФИОРЕНТИНА
|МАККАБИ ХАЙФА
|_:_
|22:00
|АСТОН ВИЛЛА
|АЯКС
|_:_
|22:00
|БРЮГГЕ
|МОЛЬДЕ
|_:_
|22:00
|ЛИЛЛЬ
|ШТУРМ
|_:_
|22:00
|МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
|ОЛИМПИАКОС
|_:_
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