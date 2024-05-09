Определился первый финалист Лиги конференций (видео)

"Фиорентина" во второй раз подряд сыграет в финале Лиги конференций.

"Фиорентина" стала первым финалистом Лиги конференций сезона-2023/24. В ответном матче 1/2 финала Лиги конференций "фиалки" на выезде сыграли вничью с "Брюгге" – 1:1 .

Бельгийский клуб открыл счет в середине первого тайма – на 20-й минуте поединка отличился Ханс Ванакен.

Однако в конце второго тайма итальянская команда отыгралась – на 85-й минуте Лукас Бельтран реализовал пенальти.

В первом матче между этими клубами "Фиорентина" на своем поле одолела "Брюгге" (3:2). Поэтому по сумме двух встреч (4:3) в финал турнира вышел представитель Серии А.

Обзор матча "Брюгге" – "Фиорентина"

Своего соперника в финале "фиалки" узнают в четверг, 9 мая, после ответного матча между "Олимпиакосом" и "Астон Виллой". В первом поединке греческий клуб на выезде сенсационно победил бирмингемцев (4:2).

Отметим, что "Фиорентина" во второй раз подряд сыграет в финале Лиги конференций. В прошлом сезоне клуб из Флоренции в решающем матче за трофей проиграл английскому "Вест Хэму" (1:2).

Финал Лиги конференций состоится 29 мая на стадионе "Айя-София" в Афинах.

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