Виникла неочікувана проблема з першим імплантом, вживленим в мозок людини: подробиці

У компанії Neuralink повідомили, що проблему вирішили, але імплант, ймовірно, видалять.

Перший імплант Neuralink, вживлений у мозок паралізованої людини вийшов з ладу. Компанія повідомила, що частина "ниток" імпланту, які реєструють нейронну активність, відійшли від мозку. В результаті пацієнт втратив можливість керувати курсором комп'ютерної миші.

Про це пише The Hill.

Щоб вирішити проблему, вчені змінили алгоритм зчитування даних. Вони зробили його більш чутливим до сигналів нейронів, удосконалили спосіб їх перетворення у рух курсора, а також покращили користувальницький інтерфейс.

Стартап Ілона Маска, який розробив мозковий імплант, повідомив, що проблема виникла через кілька тижнів після успішної операції щодо вживлення апаратного забезпечення Neuralink у мозок 29-річного Ноланда Арбо, в якого паралізовані всі чотири кінцівки через травму спинного мозку.

Компанія заявила, що проблема була вирішена, а після коригування пацієнт зміг керувати курсором ще точніше.

Хоча стан пацієнта залишається задовільним, а проблема вирішена, компанія повідомила, що імплант, можливо, доведеться вилучити.

Раніше Neuralink повідомляла, що Ноланд Арбо може грати у шахи силою розуму.

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