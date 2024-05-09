Як виростити цвітну капусту: секрети садіння та догляду

Що любить цвітна капуста

Як і будь-які інші види капусти, цвітна любить вологу. У літню спеку рослина "випиває" за добу до відра води, але надмірної води, «болота» також не терпить.

Цвітна капуста не вимоглива до тепла, оптимальна температура для її росту – від 7 до 20 градусів. При високій температурі, близько 30 градусів та вище, якщо її ще й нерегулярно поливати, голівка капусти не встигає сформуватися або формується зовсім маленькою та розсипається. А ось без великої кількості сонячного світла цвітна капуста може й обійтися, хоча саме на добре освітленій ділянці їй найбільш комфортно.

Як садити цвітну капусту

Підготувати ґрунт для посадки. Садити цвітну капусту потрібно в родючий, удобрений ґрунт. Для цього потрібно удобрити ділянку посадки напівперепрілим гноєм з розрахунку хоча б по 2 кг гною на квадратний метр та мінеральними добривами. На квадратний метр внести склянку деревної золи та по столовій ложці суперфосфату та нітрофоски. Добрива треба закладати на глибину 12-15 см. Можна зробити й інакше -- вносити добрива не на всю площу грядки, а безпосередньо в кожну лунку по одній півлітровій банці перегною та столовій ложці деревної золи.

Схема посадки цвітної капусти. Виривається траншея глибиною на одну лопату, землю викладають уздовж брівки. Потім виймають такий же товщини другий шар ґрунту, а верхній засипають у траншею. На нього – до самого верху – суміш компосту чи перегною з витриманим торфом. Такий субстрат не треба розкислювати й часто розпушувати.

Коли та як сіяти, садити цвітну капусту

Якщо є бажання зібрати врожай до нестерпної спеки, висаджуйте в ґрунт розсаду ранніх сортів і гібридів, посіяні на розсаду 15-20 березня як тільки денна температура встановиться в межах 15-18 градусів тепла. Як правило, до середини червня вже буде збирати урожай.

Пізні сорти сіють у другій половині квітня – на початку травня, можна під плівку, якщо погода холодна. Тоді врожай можна буде збирати в серпні-вересні.

Насіння перед посівом знезаражують, потримавши пів години в розчині марганцівки, потім підживлюють мінеральними речовинами. Для цього на 12 годин насіння потрібно потримати у розчині золи. Одну ложку на склянку води попередньо настояну добу. Далі насіння можна проростити, потримавши вологим у теплому місці, або відразу посіяти в ґрунт.

Відстань між рядами з розсадою капусти повинна бути 50-60 см, а між рослинами у ряду – 35 см. Рослину заглиблюють у ґрунт до першого справжнього листка, а коріння щільно притискують ґрунтом. Після посадки розсади під кожну рослину виливають літр води.

Які культури — гарні сусіди для цвітної капусти

Добре буде рости капуста після огірків, картоплі та бобових. Після своїх родичів капуста росте погано. Посадки цвітної капусти можна ущільнити зеленню чи салатом.

Підживлення капусти

Для отримання великої головки цвітну капусту кожні 10 днів підгодовують мінеральними добривами, своєчасно поливають, розпушують та мульчують міжряддя.

Перше підживлення можна провести, як тільки розсада приживеться і рушить у зріст. Для цього розсипають у міжряддях сухі сечовину, суперфосфат, хлористий калій та акуратно загортають землею, розпушуючи ґрунт. У посушливу погоду краще використовувати водні розчини мінеральних добрив або розчин гноївки.

Щоб капуста не пожовтіла

Щоб голівки не жовтіли на сонці, над ними надламують по одному два листки, або легенько зв'язують листя.

Як боротися зі шкідниками цвітної капусти

Для відлякування гусениць, слимаків і равликів в рядах між капустою сіють огіркову траву.

Також для цих цілей можна поливати головки та листя капусти солоною водою з розрахунку склянка кухонної солі на відро води.

Від капустяної мухи, яка з'являється у квітні-травні й потім ще раз влітку, розсаду після посадки можна відразу накрити полімерною сіткою. Під сіткою її можна залишити до закінчення сезону та навіть поливати грядку через сітку.

Для боротьби з мухами можна щедро посипати ґрунт навколо рослин тютюновим пилом.

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