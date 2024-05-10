В США назвали настоящую цель турне китайского лидера по странам Европы

Китайский лидер Си Цзиньпин во время своего визита в Европу мог пытаться создать "круг друзей", которые в дальнейшем будут блокировать расширение Евросоюза.

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар.

Он заявил, что китайский лидер отрабатывал "создание новой оси друзей" для китайского и российского режимов во время визитов в Венгрию и Сербию.

"Я считаю, что такой анализ ситуации достаточно точен… Я действительно думаю, что страны, которые он избрал, это те, которые готовы бросить вызов единству евроатлантического сообщества", – отметил Габриэль Эскобар.

Он заявил, что создание такого альянса вполне возможно, и он действительно будет направлен на противодействие расширению ЕС. Поэтому он призвал партнеров и союзников США осознавать реальные намерения Китая относительно евроатлантического сообщества.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Литвы сделал неожиданное заявление по Китаю.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава КНР прибыл с визитом в Венгрию.

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