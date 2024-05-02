Мудрик помог "Челси" победить "Тоттенхэм" и приблизиться к зоне еврокубков (видео)

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на своем поле обыграл "Тоттенхэм" в перенесенном матче 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне закончился со счетом 2:0 .

Подопечные Маурисио Почеттино забили в ворота "шпор" по голу в каждом из таймов. На 24-й минуте Трево Чалоба головой отправил мяч под перекладину после подачи Конора Галлахера со штрафного.

На 72-й минуте "синие" увеличили свое преимущество в счете. Николас Джексон головой добил мяч в ворота после того, как гостей спасла перекладина после удара Коула Палмера со штрафного.

Мудрик вышел в стартовом составе "пенсионеров" и отыграл 75 минут, после чего его заменил Чезаре Касадеи. За проведенное на поле время украинец отдал 20 точных передач и 4 раза пробивал по воротам.

Уже на 5-й минуте поединка Михаил мог отличиться голевым ассистом, когда красивым пасом вывел Джексона один на один с вратарем, однако форвард "Челси" пробил в голкипера, а дальше мяч с линии ворот выбил защитник "шпор".

Обзор матча "Челси" – "Тоттенхэм"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Челси" (51 очко) поднялся на восьмое место в АПЛ. Команда Мудрика всего на три балла отстает от "Манчестер Юнайтед", который идет на шестой позиции в зоне Лиги конференций. "Тоттенхэм" (60 пунктов) остался на пятой строчке, которая дает путевку в Лигу Европы на предстоящий сезон.

В следующих матчах АПЛ "пенсионеры" 5 мая примут "Вест Хэм", а команда Ангелоса Постекоглу в тот же день на выезде сыграет с "Ливерпулем".

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