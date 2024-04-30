Как выглядит победа в войне: военный – о реалистичном прогнозе

Мирослав Гай считает, что полноценную победу одержат уже наши внуки

Главной победой в войне будет именно сохранение государства Украины и нации, обладающей собственной суверенной страной.

Такое мнение высказал украинский активист, волонтер и офицер ВСУ Мирослав Гай.

Военный откровенно признал, что не видит полного достижения этой победы при своей жизни.

По его мнению, основная победа должна делиться на три уровня:

тактический в краткосрочной перспективе,

оперативный,

стратегический в долгосрочной перспективе.

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Тактический – это остановка россиян там, где это возможно, и переход в оборону. Это позволит нарастить резервы, оружие, восстановить инфраструктуру. Гай уточнил, что речь идет о замораживании войны из-за создания условий невозможности наступления россиян.

Оперативный или среднесрочные цели – это наращивание военно-промышленного комплекса, экономические, политические, судебная реформы. Обеспечение демократических принципов путем выборов, вступление в ЕС. Общая военная повинность всех граждан Украины (по примеру Израиля).

Стратегический – это вступление в НАТО, деоккупация и реинтеграция законных территорий не военным путем, а путем санкций и мирового экономического давления и обеспечения буферной зоны в случае "иранизации" или коллапса РФ, как было с Советским Союзом.

"Приобретение статуса европейской страны не формально или де-юре, а де-факто интеграцией экономики и общественного пространства. Интеграция государства и нации в пул цивилизованных стран", — говорит военный.

Однако главной победой он называет именно сохранение государства Украины и нации, обладающей собственной суверенной страной.

"Боюсь, что эту работу завершат наши внуки, но мы должны достроить и сохранить фундамент, подвал и предоставить средства для этой работы — строительства Украинского Дома. Я руководствуюсь принципом — делай, что можешь, там где ты есть, теми средствами, которые имеешь. А мы это можем", – подытожил Мирослав Гай.

Ранее Мирослав Гай описал два сценария окончания войны, спрогнозировав, как может развиваться ситуация в случае поражения или победы Украины.

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