В Сумской области раздалось 286 взрывов

Стала известна ситуация на приграничных территориях Сумщины по состоянию на 21.00 30 апреля 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 58 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 286 взрывов. Обстрелы потерпели Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

Белопольская громада: враг бил из АГС (30 взрывов), миномета (23 взрывов), ствольной артиллерии (8 взрывов), РСЗО (3 взрыва) и сбросил с БПЛА боеприпасы ВОГ (5 взрывов).

Зноб-Новгородская громада: совершены обстрелы из ствольной артиллерии (9 взрывов).

Середино-будская громада: были обстрелы из ствольной артиллерии (36 взрывов).

Великописаревская громада: зафиксирован сброс с БПЛА боеприпасов ВОГ (2 взрыва), артобстрелы (48 взрывов).

Шалыгинская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (20 взрывов), минометов (11 взрывов) и из РСЗО Град (15 взрывов).

Краснопольская громада: произошли сбросы с БПЛА боеприпасов ВОГ (8 взрывов), обстрел из минометов (6 взрывов), атака FPV-дронов (3 взрыва).

Хотинская громада: совершены минометные обстрелы (13 взрывов), обстрел с вертолета ракетами НАР (8 взрывов), артобстрелы (12 взрывов).

Николаевская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию общины.

Эсманьская громада: зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии (3 взрыва).

Юнаковская громада: были артобстрелы (13 взрывов), сброс с БПЛА боеприпасов ВОГ (4 взрыва).

Новослободская громада: 3 мины сбросил враг на территорию общины.

Напомним, от преступных действий оккупантов страдает не только юг и восток — россияне продолжают уничтожать Сумщину постоянными ракетными ударами, обстрелами из артиллерии и налетами БПЛА. В течение дня 29 апреля там раздалось 78 взрывов.

Обстрелы потерпели Николаевская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Ямпольская громады.

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