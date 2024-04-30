В Сумской области прозвучало 78 взрывов

Стала известна ситуация на приграничии Сумской области по состоянию на 21.00 29 апреля 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 73 взрыва. Обстрелы потерпели Николаевская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Ямпольская громады.

Середино-будская громада: враг ударил из ствольной артиллерии (28 взрывов).

Юнаковская громада: осуществлен сброс с БПЛА боеприпаса типа ВОГ (1 взрыв).

Краснопольская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию общины.

Миропольская громада: произошли атака FPV-дронов (2 взрыва) и минометный обстрел (30 взрывов).

Зноб-Новгородская громада: произведен пуск с самолета ракет типа НАР (5 взрывов).

Николаевская громада: зафиксирована атака FPV-дрона (1 взрыв).

Ямпольская громада: враг совершил авиаудар КАБ (2 взрыва). Разрушены помещения школы.

Также читайте Оккупанты на Сумщине разрушили КАБами школу (фото)

Напомним, что в Сумской области произошли 82 взрыва.

Читайте также: