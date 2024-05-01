Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 1 мая

Астрологический прогноз на 1 мая

Цербер - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда в любой ситуации необходимо сохранять душевный покой 

Символ дня: Цербер. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: бежевый, персиковый, палевый, терракотовый. 

Счастливые камни дня: черный нефрит, крокодилит. 

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут представлять опасность, поэтому принимать необходимые меры нужно неотложно. 

Питание дня: в рацион нужно включить кисломолочные продукты, а мясо заменить овощами. 

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен. 

Дачные работы дня: работать нужно с наземной частью растений, корни в этот день лучше не трогать. 

Магия и мистика дня: можно переписывать натальную карту, чтобы изменить свое будущее к лучшему

Сны дня: расшифровывая сюжет сна, нужно помнить, что он сбудется с точностью до наоборот. 

Табу дня: необходимо избегать любых – даже незначительных – ссор, до добра они не доведут. 

Цитата дня: "Мы не всегда свободны от ошибок, по поводу которых смеемся над другими" (Зигмунд Фрейд). 

Читайте также:

Бытовая техника в советских квартирах была пиратской! И это – достижение шпионов!

Бытовая техника в советских квартирах была пиратской! И это – достижение шпионов!

Похожие темы:

Следующая публикация