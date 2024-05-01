Астрологический прогноз на 1 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда в любой ситуации необходимо сохранять душевный покой

Символ дня: Цербер.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: бежевый, персиковый, палевый, терракотовый.

Счастливые камни дня: черный нефрит, крокодилит.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут представлять опасность, поэтому принимать необходимые меры нужно неотложно.

Питание дня: в рацион нужно включить кисломолочные продукты, а мясо заменить овощами.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Дачные работы дня: работать нужно с наземной частью растений, корни в этот день лучше не трогать.

Магия и мистика дня: можно переписывать натальную карту, чтобы изменить свое будущее к лучшему

Сны дня: расшифровывая сюжет сна, нужно помнить, что он сбудется с точностью до наоборот.

Табу дня: необходимо избегать любых – даже незначительных – ссор, до добра они не доведут.

Цитата дня: "Мы не всегда свободны от ошибок, по поводу которых смеемся над другими" (Зигмунд Фрейд).

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