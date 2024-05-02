У Смоленській області РФ безпілотник атакував енергетичну інфраструктуру

Атака безпілотників на Росію триває.
У ніч проти 2 травня 2024 року невідомий БПЛА атакував громадянську енергетичну інфраструктуру у Смоленській області.
Про це інформують очевидці та представники влади.
Постраждалих нібито немає.
"На території Рославльського району Смоленської області противник спробував заподіяти пошкодження об'єкта цивільної енергетичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють екстрені та правоохоронні служби, повідомив губернатор Василь Анохін.
Раніше повідомлялося про атаку безпілотниками у Краснодарському краї Росії.
Нагадаємо, раніше росіяни заявили, що безпілотник атакував НПЗ в Рязані. Постраждалих немає. Також повідомлялося про збивання двох дронів у передмісті Воронежа.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Горить Рязанський НПЗ! Дрон досягнув цілі!
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