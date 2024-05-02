У Смоленській області РФ безпілотник атакував енергетичну інфраструктуру

У ніч проти 2 травня 2024 року невідомий БПЛА атакував громадянську енергетичну інфраструктуру у Смоленській області.

Про це інформують очевидці та представники влади.

Постраждалих нібито немає.

"На території Рославльського району Смоленської області противник спробував заподіяти пошкодження об'єкта цивільної енергетичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

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На місці події працюють екстрені та правоохоронні служби, повідомив губернатор Василь Анохін.

Раніше повідомлялося про атаку безпілотниками у Краснодарському краї Росії.

Нагадаємо, раніше росіяни заявили, що безпілотник атакував НПЗ в Рязані. Постраждалих немає. Також повідомлялося про збивання двох дронів у передмісті Воронежа.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Горить Рязанський НПЗ! Дрон досягнув цілі!

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